Z rdečo ruto proti nasilju nad prebivalkami Gaze

Rdeče rute so si nadeli v spomin in opomin na kri, ki je bila prelita v Gazi. Pa tudi v znak solidarnosti s palestinskimi ženskami, ki v oblegani enklavi na obali Sredozemlja nimajo dostopa do najosnovnejših higienskih pripomočkov, kot so vložki in tamponi. Izraelske vojaške sile jim preprečujejo dostop do morja, kjer bi lahko vsaj za silo poskrbele za svojo osebno higieno, sestradano prebivalstvo pa bi si tam lahko ujelo ribo in tako dobilo vsaj kaj malega za pod zob.

Pobudnik današnjega flashmoba na miljskem Trgu republike je bilo Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga, protest, ki se ga je udeležilo kakih 40 ljudi, so podprli še Stranka komunistične prenove, Demokratska stranka, sindikat CGIL, borčevska organizacija VZPI-ANPI, društvo Udi Ottomarzo, miljska sekcija zveze katoliških delavcev Acli in župnija svetega Mateja iz naselja Zindis pri Miljah.

Prva je spregovorila Fiorella Benčič, predsednica DSMO Kiljan Ferluga, ki je »izvirni greh« za začetek morije v Gazi pripisala palestinskemu gibanju Hamas. »Izraelska vojska z Benjaminom Netanjahujem na čelu pa je kriva za nadaljevanje grozot,« je povedala in dodala, da so se organizatorji za priredbo shoda odločili kljub miljskemu pustu. »Nismo mogli odlašati in počakati, da gre mimo,« je dejala.

Na protestnem srečanju je bilo slišati tudi ugotovitve nevladne organizacije Amnesty International, ki je za Združene narode pripravila poročilo o genocidnih dejanjih izraelske vojske v Gazi. »Prebivalke Gaze so podvržene fizičnemu in psihičnemu nasilju, tudi spolnemu in reproduktivnemu nasilju,« je dejal eden od protestnikov.»Pomanjkanje humanitarne pomoči pa le še poslabša že tako grozne razmere,« je poudaril.