Z ritmi tanga z Re5pirationes vse do Buenos Airesa (foto in video)

Spoznali so se šele poleti, po štirih koncertih pa je bilo tako, kakor bi skupaj nastopali že od nekdaj. Harmonikarski kvartet 4 Bellows 4 Tales - Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich in Imad Saletović - ter legenda argentinskega tanga, bandoneist, skladatelj in aranžer Rodolfo Mederos so namreč poleti na noge spravili projekt Re5pirationes, mešanico tradicije in izvirnosti, ki sta se spojili v nekaj unikatnega, plesa harmonik in bandoneona v ritmih senzualnega tanga. Julija so nastopili v Ankaranu, Ljubljani in Trstu, avgusta pa so že sedeli na letalu - »destination Argentina«. Nastopili so namreč na največjem festivalu tanga na svetu, na Buenos Aires Tango festivalu.

Velike zasluge za udeležbo na festivalu ima kajpak sam Mederos, ki je v domovini prava zvezda. Bil je navdušen nad poletnim koncertiranjem, nad kakovostjo igranja, nad zvokovno kombinacijo harmonike in bandoneona. »Prav gotovo je bilo naše sodelovanje novost, kajti harmonika se navadno ne vključuje v buenosaireški festival, na katerem je absolutni protagonist domači bandoneon,« sta za Primorski dnevnik povedala Maurizio Marchesich in Zoran Lupinc. Vnesli so nekaj novega, a vendar v spoštovanju stila, kar je prepričalo tudi publiko.

Od doma so odleteli v četrtek, 14. avgusta, in v argentinsko prestolnico prileteli v petek. V soboto jih je čakal že prvi koncert. Stike jim je namreč pred odhodom uspelo splesti s Slovenci v Buenos Airesu, tako da so organizirali nastop v enem od njihovih domov, v domu San Martin. Dvorana je bila nabito polna, poslušalci so prišli od blizu in od daleč - navdušeni so bili nad obiskom in nastopom rojakov.

Harmonikarje so povabili tudi na sprejem na slovensko veleposlaništvo, kjer jih je sprejela Tina Vodnik, ki je bila ravno avgusta imenovana za veleposlanico Republike Slovenije v Argentini.