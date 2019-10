Z vlakom lahko kljubujemo izzivom prihodnosti

Železniški prevoz predstavlja prihodnost - je okolju prijazen, trajnosten in multimodalen, ne nazadnje pa tudi varen in zanesljiv. Kaj je torej ovira, da bi trgovski promet s ceste preusmerili na tirnice? Infrastruktura, seveda, ki ne zadošča - ne na italijanskih pa niti na širše evropskih tleh ne, njena posodobitev pa zahteva državno pomoč. Pa tudi vlaganje v evropske koridorje, kar je italijanska politika predolgo zanemarila in »izgubila« osmi koridor. O ovirah, potrebah in izzivih, s katerimi se na področju železniškega tovornega prometa sooča Italija, je tekla beseda na četrtem Forumu Pietrarsa, ki je zaživel v dvorani kongresnega centra na potniškem terminalu na četrtem pomolu v organizaciji združenja prevoznikov železniškega in intermodalnega prometa Assofer ter italijanske zveze za prevoz in logistiko Confetra.

Iz Bruslja se je oglasil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, ki je opozoril, da bo Evropska komisija preučila ponovno financiranje evropskih koridorjev, pri čemer Italija nikakor ne sme zaostajati. Staviti je treba na železniški promet in ga narediti takega, da bo kompetitiven, hkrati pa spodbujati t.i. ambiciozne eko-politike. Ugotavljal je, da živimo v globalnem svetu, kjer ni jasnih pravil in pri čemer se kitajska trgovska politika obnaša zelo agresivno. »Kitajska pa bo neizogibno tako za Evropo kot za nas pomemben trgovski partner.«

Srečanja se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo in promet Paola De Micheli, ki je napovedala okrepitev državnih prispevkov za gradnjo infrastrukture.