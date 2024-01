Z Wärtsilo ni nobenega dogovora

Maratonski krog pogajanj o prihodnosti obrata Wärtsila, ki je včeraj potekal v Rimu in na katerem so sodelovali predstavniki rimske in deželne vlade, stanovske organizacije Confindustria in socialni partnerji, se je pozno sinoči zaključil brez dogovora. Tristotim delavcem tako čez približno osem mesecev grozi odpust.

Sestanek v Rimu je bil nadaljevanje tistega iz konca decembra, ki je bil neuspešen in ki ni predstavil konca negotovosti za 300 zaposlenih v tovarni ladijskih motorjev Wärtsilä v Boljuncu, ki so že od poleti 2022 brez službe, kljub temu, da je nedavno že kazalo na rešitev.

Od sestanka so vsi vpleteni pričakovali podaljšanje čakanja na delo do konca junija, v okviru katerega bi 300 delavcev imelo pravico do nadomestila plače. Sinoči pa niso sprejeli nobenega od kompromisnih predlogov, ki so jih sindikati, delodajalec in ministrstvo poskušali uskladiti v zadnjih dneh.