Z zavezništvi preprečiti nove volilne neuspehe

Ponedeljkov večer Društva slovenskih izobražencev je bil tokrat namenjen analizi političnega stanja po parlamentarnih volitvah v Italiji. Pri okrogli mizi so sodelovali senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, pokrajinski sekretar za Gorico stranke Slovenska skupnost Julijan Čavdek, deželni sekretar stranke lipove vejice in deželni svetnik Marko Pisani ter beneški kulturni delavec Giorgio Banchig. Srečanje je vodil predsednik DSI Sergij Pahor.

»Sama zmaga desne koalicije nas ni presenetila. Presenetljiv je bil ogromen uspeh najbolj desne med desnimi strankami,« je uvodoma dejala senatorka Tatjana Rojc in dodala, da Italija ob stoletnici pohoda črnosrajčnikov doživlja nov pohod na Rim v belih srajcah in kravatah. Dejala je tudi, da je bil prejšnji premier Mario Draghi v mednarodnem prostoru zelo cenjena figura, padec njegove vlade pa je pomenil za Italijo velik udarec predvsem na ekonomskem področju.

Marko Pisani je dejal, da je tudi v naših občinah in vaseh prišlo do preobrata v rezultatih volitev. »Zaščitni zakon št. 38 iz leta 2001 bi potreboval nekaj popravkov in dodatkov, prav gotovo pa to ni idealen trenutek za njegovo spreminjanje,« je dejal ter pristavil, da je Demokratska stranka izgubila identiteto: sredinski volivci so svoj glas namreč namenili Matteu Renziju in Carlu Calendi (navezi Akcija - Živa Italija), Gibanje petih zvezd pa je prepričano igralo na karto socialnih politik. »Morali bomo strniti vrste in vsi skupaj ob pomoči Slovenije stati ob strani senatorki Tatjani Rojc,« je dejal.

Pisani je spregovoril tudi o deželnih volitvah, ki bodo v Furlaniji - Julijski krajini na vrsti spomladi prihodnje leto. »Ne izključujem dogovora med Demokratsko stranko in Gibanjem petih zvezd, med Slovensko skupnostjo in Demokratsko stranko pa dogovor že obstaja,« je razložil Pisani.