Z zdravico in plesom obeležili 50 let Stu ledi

Bil je pravi ljudski praznik. Ob svoji 50-letnici je Tržaška folklorna skupina v gledališču Franceta Prešerna pripravila prireditev Kol’kor kapljic, tol’ko let in tako nazdravila sebi in vsem številnim prijateljem, ki so ob tej priložnosti zapolnili dvorano. Tudi na odru se jih je veliko nabralo, saj so se sedanjim plesalcem, godcem, pevkam in pevcem pridružili nekdanji člani. Kot je v svojem zaključnem nagovoru poudaril predsednik društva Marjan Spetič, je za slovensko folklorno skupino v Italiji polstoletno delovanje velik dosežek, še bolj neobičajno pa je, da s skupino ugašajo 50 svečk tudi štirje člani, ki so vanjo pristopili leta 1973. In skupina se je Bruni Manin, Franki Slavec, Giorgiu Močilniku in Borisu Rapotcu za dolgoletno delovanje zahvalila s posebno plaketo. Nujna zahvala je šla tudi harmonikarju Miranu Maverju, ki že desetletja spremlja plesalce na vseh vajah in nastopih. Poseben dosežek je tudi dolgo predsedovanje: Marjan Spetič to funkcijo opravlja že 31 let, za kar mu je skupina nedvomno hvaležna.

Na neizogibno vprašanje, kako bi lahko primerno obeležili okroglo obletnico, so se pri skupini Stu ledi opredelili za ’domačo’ varianto, in sicer ’domačo’ v dvojnem tolmačenju: po eni strani bi celoten program izvedli člani skupine, po drugi pa bi na odru zaživeli krajevni plesi, pesmi in običaji. Domači so v tem primeru tržaški in plesi slovenske Istre, vezna nit pripovedi, podane v domači govorici, pa je iskanje primerne neveste za mladega Vanka iz premožnejše družine. Najprej se oče s prijatelji odpravi v Istro, vendar mladenič, ki si je že sam našel ljubo, zbeži, oče po začetnem razburjanju sprejme sinovo odločitev in zgodi se ... ohcet. Takšna, kakršna se na drugačnih prizoriščih in z veljavno poroko odigrava vsako drugo leto v repentabrski občini. Se pravi tako imenovana kraška s starodavnimi običaji, kot so podoknica, prevoz bale in predaja neveste. Odrsko pripoved je s prepletanjem besede, plesa, glasbe in pesmi oblikovala Boža Hrvatič.