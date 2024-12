Za cesto v Gropadi projekt, vreden dober milijon evrov

Za dela na cesti, ki se vije med Gropado in Padričami, je na mizi projekt, vreden nekaj več kot milijon evrov. Sestavili so ga inženirji in drugi tehniki Enote za deželno decentralizacijo (EDR), ki so projekt tudi predstavili vaščanom. Predstavitev je potekala v sredo zvečer v gropajskem kulturnem domu Skala, EDR je srečanje priredil v sodelovanju z vzhodnokraškim rajonskim svetom. Vaščani so množično prisluhnili inženirju Federicu Olivettiju, ki je orisal tehnične podrobnosti projekta, in odgovorni za projekt Carolini Borruso, ki jih je seznanila s časovnico uresničitve del. Uvedla je predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta.

»Zamislili smo si projekt, ki predvideva globlji poseg, ker menimo, da mora cesta trajati vsaj trideset let. Zaradi tega bodo dela tudi daljša, vse skupaj bo trajalo približno leto dni, poskrbeli pa smo tudi za to, da bo po isti cesti med potekom del še vedno vozil avtobus,« je pojasnila arhitektka pri EDR Carolina Borruso.

Gropado sta obiskala tudi tehnik pri EDR Alex Pellizer in direktor tehniške službe Carlo Breda. Srečanje v kulturnem domu je EDR priredil, da bi vaščane seznanil s projektom in potekom del, pa tudi, da bi prisluhnili njihovim pripombam in nasvetom. Popoldne je na pokrajinski cesti št. 19 tudi potekal ogled problematičnega območja.

Ceste ne bodo zaprli

Na cestnem odseku med avtobusno postajo in zadnjo hišo v Gropadi se pojavljajo usadi, ki jih povzroča odtekanje vode. Projekt Enote za deželno decentralizacijo predvideva v glavnem popravilo zidkov ob cesti in vzpostavitev kanalizacijskega sistema za kontrolirano odtekanje vode.