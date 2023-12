Za delavce Wärtsile se bo leto grenko izteklo

Leto 2023 se bo za 300 zaposlenih v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu izteklo brez pravih obetov. Današnji sestanek, ki ga je z ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu na daljavo vodila državna sekretarka Fausta Bergamotto, se je zaključil brez težko pričakovanega dogovora o podaljšanju čakanja na delo, ki zapade pojutrišnjem, 31. decembra. V sredo se je kljub napetemu ozračju nakazovalo, da bi lahko ta gordijski vozel vsaj delno presekali.

Sindikati kovinarjev FIOM CGIL, FIM CISL in UILM so namreč sporočili, da so na sredinem sestanku z vodstvom italijanske veje multinacionalke postavili nekakšne temelje šestmesečnemu podaljšanju. Vodilne kadre naj bi med drugim prepričali s tem, da so se odpovedali nekaterim dodatkom k plači, kot so ti zahtevali. Spet pa je prišlo do negativnega zasuka.

Finska multinacionalka naj bi nastopila z novimi zahtevami, ki jih nihče od ostalih sogovornikov ni pričakoval. Izsiliti naj bi hotela med drugim to, da bi že začela odvažati stroje in opremo. Poleg tega naj bi si hotela vsekakor izboriti predčasen umik iz Boljunca, če bi se postavljanje novih industrijskih temeljev v tamkajšnji tovarni izkazalo za neuspešno ali bi se zavleklo. Sindikalna trojica FIOM CGIL, FIM CISL in UILM na to ni pristala.

Državna sekretarka je poskusila poiskati nekakšno rešilno bilko z novim osnutkom predloga o podaljšanju solidarnostnega ukrepa. Pogajanja se bodo nadaljevalo po praznikih, 9. januarja. V tem času naj bi multinacionalka in ostali preučili vsebino predloga.