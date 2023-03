Za delovno silo Made in Italy

Med 220 razstavljavci iz cele Italije se je danes na 15. sejmu kakovostnega oljčnega olja Olio capitale sprehajal minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida, ki je pred institucionalnimi obveznostmi v družbi lokalnih politikov odgovarjal na vprašanja novinarjev.

»Kmetijstvo potrebuje italijansko delovno silo,« je povedal ob prihodu na sejem, »a ukrepi preteklih vlad, na primer uvedba državljanskega dohodka, so negativno vplivali na delovni trg.« Na poljih primanjkujejo delavci. Iz Veneta in Furlanije - Julijske krajine, a tudi iz drugih dežel kličejo na pomoč, ker Italijani si ne želijo »mazati rok« z zemljo, nizkim plačam pa pristajajo pretežno tuji državljani. »Če italijanska delovna sila primanjkuje, lahko iščemo drugje, med zakonitimi priseljenci. Delovni trg mora slediti točno določenim pravilom, določilom, ki jih mora vlada ustvariti v skladu s potrebami podjetnikov, italijanskih in tujih proizvajalcev. Mednarodni trg lahko prispeva kader, sposobnejši, izobražen na več področjih, ki pride k nam že pripravljen. Večkrat morajo namreč italijanska podjetja poskrbeti za izobraževanje osebja, kateremu je svet proizvodnje še neznan. Naj se v tujini naučijo tudi osnov italijanskega jezika, da bodo ob prihodu v Italijo resnično pripomogli k rasti gospodarstva.«