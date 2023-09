Za festival Trieste Next je več povpraševanja kot ponudbe

Konec tedna od 22. do 24. septembra se bo v Trstu odvijala že dvanajsta izvedba znanstvenega festivala Trieste Next. Na včerajšnji novinarski konferenci so organizatorji poudarili, da se v zadnjih letih večata sam festival, kot tudi zanimanje zanj. Med najbolj zanimivimi gosti bodo letos pisateljica Chiara Valerio, paraastronavt John McFall ter raziskovalca Andrea Rinaldo in Giulio Boccaletti.

Tržaški občinski odbornik za šolstvo Maurizio De Blasio je poudaril, da so tovrstni dogodki zelo pomembni, »saj je širjenje znanosti neprecenljivo za civilni in družbeni napredek«. V svoji vlogi odgovornega za izobrazbo pa je spomnil, da bo poseben poudarek letošnjega festivala na vključevanju najmlajših. Udeležilo se ga bo denimo rekordno število šol, tudi slovenskih, iz Tržaške in Goriške.

Roberto Di Lenarda, rektor Univerze v Trstu, je ugotavljal, da je povpraševanje za festival večje od ponudbe, saj je več dogodkov že zapolnjenih. Posebej pa je izpostavil mednarodni značaj programa. Dosti pogovorov in predstavitev bo namreč v angleščini, da bi omogočili udeležbo čim bolj raznolikemu občinstvu.

Trieste Next se bo odvijal od petka, 22. septembra, do nedelje, 24. septembra, na več lokacijah med Velikim trgom, Borznim trgom, Urban centrom in gledališčem Miela. Celoten program je dosegljiv na spletni strani triestenext.it, kjer so tudi povezave za prijavo na posamezne dogodke. Organizatorji poudarjajo, da je število mest omejeno, zanimanja pa veliko, zato priporočajo pravočasno prijavo.