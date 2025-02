Za Flex in U-blox same nespodbudne novosti

Krizi tržaške industrije sta se včeraj dodali novi poglavji. Na ministrstvu za nacionalno proizvodnjo je zasedalo omizje o nekdanji tovarni Flex v tržaški industrijski coni, švicarska multinacionalka U-blox pa je začela postopek odpuščanja zaposlenih v tovarni pri Proseški Postaji.

Kriza podjetja U-blox ni novost, včerajšnja novica, da je švicarska multinacionalka začela postopek odpuščanja zaposlenih v tovarni pri Proseški Postaji pa je bila v določeni meri vsekakor nepričakovana. Slabih 200 zaposlenih to še ne vodi v takojšnjo brezposelnost, saj lahko sindikati zaprosijo za ukrep čakanja na delo. Kot je Primorskemu dnevniku razložila deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, so sedaj predvsem na potezi predstavniki zaposlenih, morebitno čakanje na delo pa bi tudi institucionalnim akterjem dalo časovni manevrski prostor za iskanje dolgotrajnih rešitev. Tovarna in specializirani delavci, je poudarila, so strateškega pomena za širše območje. Kaj več bo vsekakor znano po današnji sindikalni skupščini, ki bo na vrsti v dopoldanskih urah.

Danes imajo sindikati v programu tudi drugo skupščino, v tovarni Flex v tržaški industrijski coni. Tam bodo predstavniki delavcev kolegom poročali o včerajšnjem zasedanju ministrskega omizja. Rimski sestanek vsekakor ni zadovoljil nikogar. Na ministrstvu za nacionalno proizvodnjo namreč ni bilo podjetja Flex, ki je do začetka februarja gospodarilo s tovarno. Ministru so pred tem poslali dopis rekoč, da s tržaško tovarno nimajo več opravka.

