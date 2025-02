Za Flex naj bi se zanimali slovaška in izraelska družba

Nemški sklad FairCap, ki je od podjetja Flex kupil tovarno v tržaški industrijski coni, je danes priznal, da sam ne bo zmogel zagotoviti nadaljnjega industrijskega razvoja obrata pri Žavljah. Med današnjim sestankom na ministrstvu za nacionalno proizvodnjo v Rimu pa je vse kazalo, da je FairCap pripravljen tovarno prodati tretjemu upravitelju, ki bi 350 zaposlenim zagotovil ohranitev delovnega mesta. Zaposlenim v petek zapade solidarnostna pogodba, nato jih namerava FairCap za teden dni poslati na dopust. Po neuradnih informacijah naj bi se za prevzem obrata zanimali slovaška oziroma izraelska družba.

Ministrstvo je nemški sklad s sedežem v Münchnu ob robu seje sicer pozvalo k podpisu zapisnika, s katerim bi prevzeli odgovornost za iskanje konkretnih rešitev za tovarno pri Žavljah. Faircap pa tega ni storil. Sindikati FIM, FIOM in UILM, ki so pozitivno ocenili enovit in odločen nastop z ministrstvom za nacionalno proizvodnjo, pa vseeno ostajajo optimisti in za naslednje omizje pričakujejo, da bo FairCap predstavil konkretne predloge. Nekoliko bolj skeptični so bili pri sindikati USB, kjer so sklad FairCap obtožili, da po današnjem sestanku »ni želel sprejeti odgovornosti za iskanje naslednika v Žavljah.«

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.