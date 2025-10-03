Za Gazo v Trstu na dveh različnih shodih

V Trstu so se protestniki za Gazo in v podporo globalni flotilji Sumud, ki jo je prestregel Izrael in pridržal udeležence, zbrali na dveh različnih shodih. Glavna demonstracija, ki poteka v sklopu italijanske državne stavke in jo je sklical sindikat CGIL, se je ob 9. uri začela pred tržaškim Ljudskim vrtom in se bo sklenila na Trgu Oberdan. Udeležba je spet množična. Po središču mesta naj bi korakalo vsaj 5000 protestnikov. Med udeleženci je opaziti res veliko mladih, saj sta k organizaciji shoda pristopili zvezi univerzitetnih študentov Unione degli universitari in Rete degli studenti medi per Gaza e per la Flotilla.

Kot je poudaril deželni vodja sindikata CGIL za FJK Michele Piga, so hoteli z množičnim dogodkom spet opozoriti na nesprejemljivo tragedijo palestinskega ljudstva v Gazi. Misija globalne flotilje Sumud pa predstavlja zanj edini resni poskus mednarodne humanitarne pomoči tamkajšnjemu trpečemu prebivalstvu.

Blokirali četrti vhod pristanišča

Drugi shod, ki sta ga priredila sindikat USB in tržaško gibanje za pravice Palestincev, se je skoraj sočasno, ob 9.30 začel pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče. Tam se je zbralo približno 500 ljudi, ki je blokiralo dostop do luke. Tovornjake so zato preusmerili drugam. Udeleženci naj bi tam ostali več ur, ne izključujejo pa, da bodo kasneje krenili proti mestu.