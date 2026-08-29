Za goljufijo lažnega karabinjerja so skrbno izbirali starejše žrtve

Karabinjerji so v boju proti goljufom dosegli še eno zmago. Aretirali so 54-letnega moškega iz Salerna, ki je osumljen več goljufij na škodo starejših. Karabinjerji z miramarske postaje v Trstu so ga prijeli 8. avgusta ob pomoči kolegov iz Nocere Inferiore. Preiskavo je usmerjalo tržaško državno tožilstvo.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bil 54-letnik del dobro organizirane skupine, ki je sistematično iskala starejše žrtve. Pomemben premik v preiskavi je omogočila analiza digitalnih naprav, ki so jih zasegli osumljencu. Po podrobnih pregledih teh pripomočkov so karabinjerji ugotovili, da je moški prek aplikacij za sporočanje vsak dan prejemal natančna navodila. Prejemal je naslove, imena in druge podatke o izbranih starejših upokojencih, pogosto ljudeh, ki so živeli sami ali so bili zaradi drugih razlogov posebej ranljivi. Osumljenec je nato potoval iz kraja v kraj in izvajal prevare po navodilih drugih članov skupine.

Goljufi so se tudi v tem primeru posluževali že obče znanih »tehnik«: žrtvam so se predstavljali kot karabinjerji ali predstavniki pravosodnih organov ter jim zatrjevali, da proti njim ali njihovim svojcem poteka preiskava oziroma da jim grozijo sodni ukrepi. Z vzbujanjem strahu in občutka nujnosti so jih nato prepričali, naj jim izročijo denar in druge dragocenosti. Preiskovalci so 54-letnika za zdaj povezali z najmanj tremi tovrstnimi primeri na območju tržaške in videmske pokrajine. Skupna vrednost denarja in dragocenosti, ki jih je pridobil s prevaro, presega 20.000 evrov. Na podlagi zbranih dokazov je tržaško sodišče zanj odredilo pripor, kazenski postopek pa še ni končan.