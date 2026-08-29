SloVolley bo tudi letos naskakoval B-ligo

Združena ekipa SloVolleyja si je tudi letos zadala ambiciozen cilj. Lani ji je spodletelo, letos pa bo znova naskakovala napredovanje v državno B-ligo.

Varovanci potrjenega trenerja Ambroža Peterlina so priprave na novo sezono uradno začeli ta teden, dejansko pa so že poleti enkrat tedensko trenirali v Novi Gorici s kondicijskim trenerjem Andrejem Batageljem, večkrat pa so tudi obiskali igrišče za odbojko na mivki.

Jedro ekipe ostaja enako lanskemu, do največjih sprememb je prišlo na mestu podajalca, kjer bo glavno vlogo prevzel Irenej Karnel, nekdanji slovenski prvoligaš, ki je igral v Kanalu. »Pred dvema letoma je Karnel slučajno prišel na trening k nam, ko ni imel več ekipe. Letos smo se spomnili nanj in mislim, da bo dobra okrepitev,« je pojasnil trener Ambrož Peterlin. Ob njem bo še mladi Giacomo Aizza (odbojkar Triestine Volley, ki je s SloVolleyjem Sloga Tabor igral prvenstvo U19), ki bo tako zamenjal Andreo Castellanija, ki se je odločil za študij v tujini.

Kot znano bodo del ekipe letos tudi nekateri odbojkarji, ki so lani igrali v drugi ekipi SloVolleyja v D-ligi in bili le občasno del tudi C-ligaške ekipe. To so Leon Vattovaz, Alberto Segre in Stefano Soranzio. V ekipo pa so povabili tudi Andreo Katalana, ki je lani prestopil k Soči SloVolleyju v B-ligi, pred tem pa je igral za Triestino Volley in lahko igra tako na mestu centra kot sprejemalca. V ekipi ostajajo Bernard Terpin, Simon Komjanc, Gabriele Margarito, Peter Jerič, Simone Sutter in lanska okrepitev Andrea Bulfon.