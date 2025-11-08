Za gradnjo termalnega bazena sta se prijavili dve navezi

Komu bo Občina Trst oddala gradnjo novega termalnega bazena Acquamarina, se še ne ve, na javni razpis pa sta se prijavili dve italijanski skupini. Njihovo ime še ni znano, strokovna komisija bo v prihodnjih dneh preučila ponudbi. Člani komisije bodo morali najprej ugotoviti, ali ponudnika izpolnjujeta pogoje za referenčni projekt, nato pa bodo izbirali na osnovi najboljše ekonomske ponudbe.

Zadovoljstvo, da sta interes za gradnjo novega zdraviliškega bazena, ki bo nadomestil porušeno Acquamarino, izkazali dve podjetji, je izrazil pristojni za mestne finance Everest Bertoli. Več o javnem razpisu, ki je bil objavljen 22. septembra, rok za oddajo ponudb pa je potekel v torek, 4. novembra, odbornik ni želel povedati. Zaželel si je le, da bi ponudnika izpolnjevala pogoje za sodelovanje. V razpisni dokumentaciji je bilo namreč določeno, da mora ponudnik pripraviti tudi ekonomski načrt za upravljanje bazena, saj bo graditelj postal tudi koncesionar nove bazenske infrastrukture. Eden od pogojev za upravljanje bazena so bile tudi desetletne izkušnje, je zapisano v razpisni dokumentaciji.