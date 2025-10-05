»Za izvedbo bogatega programa Barcolane deset dni ni bilo več dovolj«

Prvi mož Barcolane, Mitja Gialuz, je te dni prav gotovo eden najbolj zaposlenih mož na Tržaškem in tudi širše. Največji jadralni praznik, ki letos šteje kar 12 dni, se je že začel, ta konec tedna pa so v Trstu in v drugih krajih Furlanije - Julijske krajine na sporedu prve športne prireditve, na katere se je prijavilo več kot tisoč športnikov: od jadralcev, plavalcev do ljubiteljev supanja, raftinga in kolesarjenja.

S predsednikom jadralnega kluba Società velica Barcola Grignano (SVBG) smo poklepetali v petek, tik pred simboličnim dvigom zastave na sedežu kluba. Ta dogodek je potekal v domačem krogu, v družbi članov kluba, kar je Gialuz poudaril v svojem pozdravnem nagovoru, ki je sledil italijanski, evropski in klubski himni, ki so jo zaigrali člani godbe Vecia Trieste.

Mitja Gialuz, leto je naokoli in spet se je obnovila »poroka« med morjem in Trstom? Kako potekajo priprave na praznik?

Odlično. In to kljub temu, da je letošnja Barcolana najdaljša v zgodovini. Deset dni ni bilo več dovolj za izvedbo bogatega programa, tako da smo morali letos vse skupaj strniti v 12-dnevni program. In še posebej me veseli, da smo začeli z regatami za jadralce z invalidnostjo. Dogodek Barcolana Parasailing se je začel v sredo, v Trst pa so prišli parašportniki iz različnih koncev Evrope, ki se tu merijo za evropski pokal.

Spodbujanje enakosti in socialne trajnosti je že nekaj let vaše poslanstvo.

Tako je, prizadevamo si za vse bolj vključujočo družbo.

Kako to, da se Barcolana vse bolj širi v mestne okoliše?

Ta format smo uvedli že pred leti, letos pa smo ga še nadgradili. Letos smo morje želeli pripeljati tudi na Judovec, okrepili pa smo tudi dogajanje na Opčinah. Tu bomo v torek, v okrepčevalnici Zinzendorf, pripravili prav poseben dobrodelni večer, katerega protagonisti bodo zaporniki, ki bodo gostom predstavili kuharske veščine, ki so jih osvojili med prestajanjem zaporne kazni.

Do lanskega leta je Barcolana ponujala dogodek Barcolana Chef, v sklopu katerega so se predstavljali michelinovi kuharji. Kako to, da ste te zamenjali z amaterskimi chefi?

Ocenili smo, da je napočil čas, da ponudimo nekaj novega, saj smo izpeljali kar veliko izdaj pobude Barcolana Chef. Verjamem, da živimo v časih, ko je treba vzpostavljati most z zaporniškimi zavodi in na takšen ali drugačen način spodbujati resocializacijo zapornikov. In zato je nastala pobuda Barcolana fuori Menù.

Ta večerja bo imela dobrodelno noto, kajne?

Tako je. Del izkupička bomo namenili združenju DOC - Docenti in carcere, ki izvajajo izobraževalne projekte v tržaškem zaporu. Ob tem bi še dodal, da bomo pred večerjo prisotni tudi v Briški jami, kjer bo potekal koncert saksofonista Marca Castellija. Dan prej bo Barcolana zaplula v Kraško hišo, kjer bo na programu koncert Denisa Novata. Ta konec tedna pa je že živahno v Sesljanu. Barcolana je tako v dogajanje vključila celoten Kras in širšo okolico, Opčine pa so v tem dogajanju vezni člen.