»Za medijski molk sem se odločil, ker sem reševal krizo«

Čeprav je bila jesen v tržaškem pristanišču zaradi protestov proti covidnemu potrdilu zelo turbulentna, se je lansko poslovno leto končalo dobro. Poslovanje je bilo lani občutno boljše kot leto prej in vse kaže, da se bodo s številkami, ki jih beležijo, lahko kmalu vrnili na raven pred pandemijo. Letni rezultati kažejo, da tržaško pristanišče ostaja prvo za železniški promet v Italiji, saj so lani našteli 9304 vlake (15,13 odstotka več kot leto prej, skupaj s Tržičem so prebili magično mejo 10.000 vlakov). Celokupnega pretovora je bilo lani sicer le za 2,23 odstotka več (55 milijonov ton). Z dosežkom, še posebej če upoštevamo vplive pandemije na globalne logistične tokove, je zadovoljen predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, ki se je po večmesečnem molku vendarle odločili spregovoriti s predstavniki medijev.

Po demonstracijah proti obveznemu covidnemu potrdilu, ki so ovirale delo v pristanišču, še posebej na sedmem pomolu, in grožnji z blokado pristanišča ste se zavili v molk. Kako bi zdaj z distanco ocenili napetost, ki jo je bilo oktobra čutiti v pristanišču in pred njim?

Za molk sem se odločil, ker sem vedel, da bi me novinarji spraševali samo o protestih, o odboru CLPT, blokadi pristanišča. Raje sem se v celoti osredotočil na reševanje krize. Lansko leto je bilo za pristaniško upravo razdeljeno na dva dela. Do oktobra smo izvajali izključno pristaniško dejavnost, od oktobra naprej pa smo imeli opravka z zadevami, ki nimajo nič skupnega s pristaniščem.

Ste mislili resno, ko ste napovedali, da boste v primeru blokade pristanišča podali odstop?

Nisem imel druge izbire. Napoved odstopa je po mojem dokaz, da se nekdo problema želi lotiti resno. Moja grožnja je povzročila paniko med poslovnimi partnerji, a mislim, da sem bil v danih okoliščinah prisiljen postopati tako, kot sem postopal.

So protesti glasne manjšine prizadeli imidž pristanišča?

Na začetku se je zdelo, da bodo posledice hujše. A poslovni partnerji so hitro razumeli, da obvladujemo krizo. Za zaupanje sem se jim tudi zahvalil.