Za medijsko svobodo, proti grožnjam in lažnim novicam

Tržaška občina je danes dopoldne na Trgu Hortis v sodelovanju z novinarsko zbornico, sindikatom Assostampa FJK in tržaškim Rotary klubom slovesno odkrila tablo z navedenim 21. členom italijanske ustave na leseni klopi, ki je tako postala ena izmed prvih klopi medijske svobode v Italiji.

Prva sicer stoji v Ronkah. Postavili so jo lani, ko so podelili častno meščanstvo Matthewju Carauni Galizi, sinu maltežanske novinarke Daphne Carauna Galizia, žrtve krutega terorističnega napada oktobra 2017. Novinarja Sandro Ruotolo in Paolo Borrometti sta nato poslala vsem italijanskim županom vabilo, naj v svojem mestu postavijo klop medijske svobode in s tem pozivajo javnost k iskanju globljega pomena, ki ga imata danes svoboda izražanja in novinarski poklic. Vabilo so že sprejeli župan iz kraja Torre Annunziata ter iz Rima, Milana in naposled Trsta.

Predsednik novinarske zbornice Cristiano Degano, tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik sindikata Assostampa FJK, predsednik tržaškega Rotary kluba Fabio Radetti in predsednik Rotary Triveneto Ballotta so poudaril pomen novinarskega dela in svobode izražanja v času, ko se še prevečkrat naleti na lažne novice, grožnje in nespoštovanje osnovnih pravic izražanja.