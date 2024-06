Za migrante zahtevajo odprtje tržnice

Poziv je za zdaj podpisalo 25 organizacij, društev in političnih strank, dejavnih tako na krajevni kot na nacionalni ravni. Od mreže Fornelli resistenti do društva Mediterranea Saving Human, od društva Linea d’Ombra do Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin in Odbora Danilo Dolci, pa tudi Demokratska stranka, Stranka komunistične prenove ter gibanji 5 zvezd in Zdaj Trst.

Poziv, s katerim od Občine Trst zahtevajo, da odpre prostore nekdanje tržnice v Ulici Gioia in v njih nudi prvo pomoč migrantom, ki v Trst pripešačijo po tako imenovani balkanski poti, so v nedeljo prebrali pred vhodom v nekdanjo tržnico. Ta stoji ob železniški postaji in je že dogo let neuporabljena, njeni prostori pa so opremljeni, v njih so stranišča in prhe ... pravi luksuz v primerjavi z opuščenim silosom, v katerem v nečloveških razmerah živijo migranti in od katerega jo loči en sam zid.

