Za nadaljnje šolanje se odločajo na dnevih odprtih vrat

Konec prvostopenjske srednje šole predstavlja v življenju mladega človeka pomemben mejnik. Takrat se začne nova izobraževalna preizkušnja, ki je veliko bolj usmerjena v sposobnosti posameznika, v odkrivanje njegovih talentov in v spodbujanje razvoja teh in osebne rasti. K izbiri nadaljnjega šolanja, ki je večkrat vse prej kot enostavna, prav gotovo konkretno prispevajo dnevi odprtih vrat, ki jih prirejajo vse drugostopenjske srednje šole in poklicni zavodi. Gre za zelo koristne in nedvomno dobrodošle dneve spoznavanja šol, ki so namenjeni tako učencem kot njihovim staršem (ki so pri teh izbirah mladim lahko v veliko podporo), in ki nadgrajujejo dopoldanske obiske maturantov s profesorji. Na slovenskih višjih šolah so prve priredili že decembra, pred iztekom časa za vpis (vpisovanja se začnejo v torek in se bodo zaključila 14. februarja) pa se mladim obeta še nekaj priložnosti za razmislek.

Na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana so z dnevi odprtih vrat zaključili že decembra, učencem in njihovim staršem pa ponujajo še nekaj dodatnih informativnih terminov za spoznavanje šole, in sicer 13., 20. in 27. januarja med 16. in 18. uro. Podobno kot že konec novembra vabi Licej Franceta Prešerna spet na dan odprtih vrat jutri (v nedeljo) ob 10. uri. Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa bodo 24. januarja ob 10. uri že tretjič pričakali mlade obiskovalce in njihove starše, novih obrazov pa se veselijo tudi na Liceju Antona Martina Slomška, ki se po decembru 22. januarja ob 17.30 pripravljajo na nov termin.