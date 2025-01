Za nadlegovanje v slaščičarni Saint Honoré zahteva tožilka več kot 8 let zapora

Sojenje proti slaščičarju Robertu Mosenichu, ki je po Tržaškem in dlje zaslovel kot lastnik slaščičarne Saint Honoré na Opčinah, se morda le bliža koncu. Tožilka Maddalena Chergia je včeraj na tržaškem sodišču za obtoženca zahtevala osem let in devet mesecev zaporne kazni zaradi nasilja in spolnega nadlegovanja zaposlenih ter leto in devet mesecev za nespoštovanje hišnega pripora med preiskavami.

Naslednji narok je predviden v prvih dneh februarja, ko bodo na vrsti replike in - morda - sodba. Postopek na tržaškem sodišču je stekel že leta 2019. Obtožnica je dolga. Slika slaščičarne, ki jo je med zadnjim narokom sodnemu senatu predstavila tožilka, je vse prej kot laskava. Mosenich naj bi namerno zaposloval šibkejše ljudi, torej ženske in mlade neizkušene moške, ki so nujno potrebovali delo, je dejala. Zaposlenim naj bi postavljal stroga pravila, mnoge pa naj bi za domnevne napake tudi zmerjal, večkrat s seksističnimi izpadi. Med drugim naj bi tudi iskal na domu zaposlene na bolniški, v enem primeru je šel k materi uslužbenca, da bi ga ozmerjal.

Mosenicheva obramba zahteva oprostilno sodbo in ne priznava verodostojnosti vseh pričevanj. glede nekaterih členov obtožnice je bilo slišati tudi postopkovne pomisleke.