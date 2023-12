Za nesreče so večinoma krivi ljudje, ne vreme

Veliko večino prometnih nesreč povzroča obnašanje udeležencev v prometu. Lani je raziskava kluba Aci in zavoda Istat na Tržaškem zabeležila 967 prometnih nesreč z 12 žrtvami in 1165 poškodovanimi. Vsekakor preveč, 90 odstotkov tega bi se lahko preprečilo s pravilnim obnašanjem. V medijih in javnosti pa se pogosto raje daje poudarek na vreme in druge spremenljivke. Avtomobilski klub Aci in Dežela Furlanija - Julijska krajina nameravata z novo komunikacijsko kampanjo osveščati prav posameznike.

Kampanja bo z geslom »kaj pa, če si nevaren ti?« opozarjala vse udeležence v prometu, da so zase in za druge najbolj nevarni prav oni sami. Dežela je na pobudo nekdanjega deželnega svetnika Danila Slokarja (Liga) namenila 400.000 evrov, razdeljenih na pokrajinske sekcije Acija. Vsaka pokrajina je tako razvila slogane po meri. Na tržaških plakatih bo denimo govor tudi o burji. Posebnost kampanje je, da nima točno določene demografske ciljne skupine.