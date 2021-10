Za nobelovca znanost živi le v sodelovanju

»Kot v gledališču Alla Scala,« so bile včerajšnje prve, duhovite besede profesorja Giorgia Parisija, medtem ko se je v veliki dvorani visoke šole za napredne študije Sissa še širil odmev več kot minute in pol dolgega ploskanja. Letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko so študentje Mednarodnega centra za teoretsko fiziko in Sisse sprejeli z navdušenjem, v znak velikega spoštovanja so ob njegovem prihodu v dvorano tudi vstali. Fizik pa je med svojo lectio magistralis o vlogi znanosti v sodobni družbi publiko nagovoril prijazno in prav nič vzvišeno. Seminar The value of science (Vrednost znanosti) sta uvedla direktor mednarodnega centra Atish Dabholkar in direktor Sisse Stefano Russo z besedo o profesorju, »ki pravzaprav predstavitve sploh ne bi potreboval«. Poleg polne dvorane je predavanju v angleškem jeziku sledilo na daljavo več kot 700 ljudi. Pred tem je nobelovec nekaj svojega časa posvetil izključno novinarjem in se tako dotaknil tudi aktualnih tem, kot so globalno segrevanje, cepiva, socialna omrežja in naraščajoča dezinformacija.

»Veliko ljudi se ne zaveda, da obstajajo tranzistorji, telefončki, pa tudi hladilniki in pralni stroji zato, ker obstaja kvantna fizika. Tudi nova cepiva, ki jih uporabljamo protu covidu-19, so rezultat tridesetletnega znanstvenega raziskovanja,« je dejal Parisi, da bi razložil, kako pomembna je znanost: na njej namreč sloni vse ostalo. Znanost nam lahko pomaga pri rešitvi marsikaterega problema, lahko na primer predstavlja pomemben instrument za izhod iz vse večjega globalnega segrevanja, ni pa vsemogoča in ni edini kos velike sestavljanke sveta. »Znanost živi le v sodelovanju, drugače tvega izumreti,« meni nobelovec