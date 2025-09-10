Za odprtje jasli pol koraka nazaj občine

Kaže, da je bil razkol v tržaški desnosredinski koaliciji okrog vprašanja upravljanja novih otroških jasli v Rojanu dovolj velik, da je ekipa župana Roberta Dipiazze stopila pol koraka nazaj in preklicala prvotne načrte. Jasli naj ne bi dali v koncesijo zasebnikom, temveč v zakup, kar pomeni, da bi bili upravitelji zasebniki, seznam otrok pa občinski. S tem naj bi bil prihranek manjši.

Odločitve sicer občina še ni uradno potrdila, županovo napoved je navedel dnevnik Il Piccolo, kaj več bi lahko bilo znano danes. Spor v koaliciji je dejansko preprečil odprtje novih jasli na območju nekdanjega sedeža prometne policije, kjer bodo gostili 66 otrok. Privatizaciji jasli je poleg leve sredine nasprotovala stranka Naprej, Italija.

V skupnem sporočilu za medije so DS, Zdaj Trst, Lista Russo in G5Z poudarili, da je desna sredina klonila pritiskom družin, zaposlenih in opozicije. Ob tem poudarjajo, da bi bila nova rešitev po eni strani pozitivna, po drugi pa zaposlenim ne bi zagotovila primernih delovnih pogojev.