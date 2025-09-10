Za pitnike na nabrežinskem koncu bo skrbel Kraški vodovod

Občina Devin - Nabrežina je na predlog občinskega odbornika za javne investicije in javno premoženje Lorenza Corigliana poverila družbi Kraški vodovod skrb za javne pitnike. Teh je na občinskem ozemlju trenutno dvajset, pri čemer je všteta tudi prha, ki je namenjena kopalcem in obiskovalcem pristana v Devinu, piše v sporočilu za medije.

Sporazum je začel veljati s septembrom in traja pet let. Občina si z njim želi vzpostaviti sistem učinkovitega rednega in izrednega vzdrževanja, tudi v luči pitnikov in prh, ki jih nameravajo še postaviti. »V prihodnje bomo pitnike postavili še pri Bridarjevi hiši v Devinu, na otroškem igrišču pri športnem centru v Vižovljah ter v Nabrežini, kjer se začneta Ribiška pot in pot Za vodico do Križa,« pojasnjuje odbornik.