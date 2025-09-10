Sreda, 10 september 2025
Občina Devin - Nabrežina

Za pitnike na nabrežinskem koncu bo skrbel Kraški vodovod

Teh je na ozemlju občine Devin-Nabrežina trenutno dvajset, postaviti pa hočejo še druge

Spletno uredništvo |
Nabrežina |
10. sep. 2025 | 16:20
    Pitnik na območju devinsko-nabrežinske občine (OBČINA DEVIN-NABREŽINA)
Občina Devin - Nabrežina je na predlog občinskega odbornika za javne investicije in javno premoženje Lorenza Corigliana poverila družbi Kraški vodovod skrb za javne pitnike. Teh je na občinskem ozemlju trenutno dvajset, pri čemer je všteta tudi prha, ki je namenjena kopalcem in obiskovalcem pristana v Devinu, piše v sporočilu za medije.

Sporazum je začel veljati s septembrom in traja pet let. Občina si z njim želi vzpostaviti sistem učinkovitega rednega in izrednega vzdrževanja, tudi v luči pitnikov in prh, ki jih nameravajo še postaviti. »V prihodnje bomo pitnike postavili še pri Bridarjevi hiši v Devinu, na otroškem igrišču pri športnem centru v Vižovljah ter v Nabrežini, kjer se začneta Ribiška pot in pot Za vodico do Križa,« pojasnjuje odbornik.

