Za Pomorski muzej potrebne kvalitetne vsebine

Pri programih in vsebinah, ki jih bo ponujal bodoči Pomorski muzej v Skladišču 26 v Starem pristanišču, bi radi sodelovali združenja in ustanove, ki se tako ali drugače ukvarjajo z morjem. Potreba po partecipativni politiki je prišla na dan v sredo popoldne na javnem srečanju v nekdanji vojaški bolnišnici, ki ga je organiziralo gibanje Zdaj Trst. Njegovi člani so želeli v fokus postaviti kritične glasove, ki menijo, da ni dovolj projektiranje »hiše«, temveč bi vzporedno s tem bilo treba govoriti tudi o vsebini novega muzeja.

Svoja stališča o projektu, ki je vreden 33 milijonov evrov, so podali predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, nekdanja direktorica Mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna, predsednik agencije pomorskih delavcev (AIOM) Sergio Bologna in zgodovinar Maurizio Eliseo.

Nekdanja direktorica Mestnih muzejev Carlini Fanfogna je predstavila smernice za ureditev Pomorskega muzeja, ki so jih občinski uradi pripravili pred izbruhom pandemije. Muzejska strokovnjakinja je dejala, da so v sodelovanju s španskim arhitektom Consuegro, ki načrtuje »muzejsko ogrodje«, se pravi prostor, lepo sodelovali, predvideli pa so tudi multimedijske kotičke. Po prvotnih načrtih bi v zadnjem nadstropju uredili tudi bogato knjižnico, ki bi bila odprta tudi takrat, ko bi bil muzej zaprt.