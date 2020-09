Za prostorski načrt dvanajst predlogov

Predvčerajšnjim je zapadel rok za oddajo pripomb in predlogov javnosti na osnutek prostorskega načrta za staro pristanišče. Oddelek za urejanje prostora tržaške občine je prejel 12 predlogov, na podlagi katerih se bodo v prihodnjih tednih idejne rešitve smiselno dopolnile in služile kot strokovna podlaga za dokončno izdelavo prostorskega načrta. Nato bo napočil čas za podpis programskega dogovora o prenovi in razvoju pristanišča, pod katerega se bodo podpisali Občina Trst, Dežela FJK in Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana. Prostorski akt, s katerim se bo lahko dejansko začela prodaja zapuščenih skladišč in revitalizacija območja, bo moral prestati presojo še v mestnem svetu. Če bo oddelek za prostorske planske akte upošteval županovo napoved, bodo mestni svetniki o dokončnem predlogu prostorskega načrta odločali še to leto.

Kot je dejal vodja občinskega odseka za prostorske planske akte Giulio Bernetti, so pet predlogov prispevali občani, enega tržaški občinski svetnik, dva predloga so poslale javne institucije (Dežela FJK in Agencija za okolje ARPA), dva predloga pa sta prišla s strani dveh združenj (Italia Nostra in I.P.R.F.T.T.). Nekatere pripombe so splošne narave, nekatere pa so zelo artikulirane. Javni ustanovi in združenje Italia Nostra so v svoji študiji variante prostorskega načrta za staro pristanišče predlagali dopolnila s področja trajnostnega razvoja in krajinske arhitekture, izrazili pa so tudi željo, da bi nov prostorski načrt vključeval čim več omejitev Zavoda za spomeniško varstvo.