Za Russa s skupno sredinsko listo

Kandidaturo Francesca Russa za župana Občine Trst bo v sklopu levosredinskega zavezništva podprla tudi nova skupna sredinska lista TS21-26, ki je sad dogovora med Slovensko skupnostjo, Živo Italijo, Občani in Italijansko socialistično stranko. Omenjeni štirje politični subjekti so v prejšnjih dneh dosegli načelni dogovor, danes dopoldne pa so njihovi predstavniki v baru Tergesteo v Trstu orisali novo listo in cilje tudi širši javnosti.

O tem so govorili Maria Teresa Bassa Poropat (Občani), Gianfranco Depinguente, Antonella Grim in Emanuele Cristelli (Živa Italija) ter Marko Pisani (SSk), ki so zlasti poudarili dejstvo, da se enotno predstavi subjekt reformistične sredine znotraj levosredinske koalicije. Predstavniki štirih realnosti imajo namreč podobna politična stališča, prav tako se prepoznavajo, čeprav ima vsak svojo specifiko, v velikih temah, ki jih načenja Francesco Russo. Želja je, da se ta izkušnja ne ustavi le pri sedanji volilni oz. mandatni izkušnji, ampak da nova sredinska lista postane izhodišče oz. laboratorij za oblikovanje dolgoročnejšega političnega procesa. Tudi SSk bo znotraj tega subjekta poudarjala specifiko slovenske narodne skupnosti, vendar bo program nove liste imel širšo dimenzijo. Dati bo treba namreč odgovor, je bilo med drugim rečeno na srečanju z novinarji, na vprašanja, ki se bodo postavljala za Trst v obdobju po končani pandemiji covida-19: le-ta je namreč pokazala na kritičnosti na področju socialnih storitev, domov za starejše občane in storitev za otroke in mladostnike, ki ga bo treba na novo premisliti oz. premisliti celotno področje javnih storitev.Čeprav bodo nastopili s skupno listo, pa bodo vsi štirje politični subjekti ohranili svojo identiteto, med drugim tudi s simbolom na logotipu skupne liste. Le-tega bodo predstavili v bližnji prihodnosti, enako velja za imena kandidatov in programske točke, o katerih na današnjem srečanju niso želeli veliko govoriti.