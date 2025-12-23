Za Silvestrovo glasba in ognjemet

Še nekaj dni nas loči od najdaljše noči v letu. Na silvestrovo bo Veliki trg ponudil posebno vzdušje, ki ga je Občina Trst poimenovala One Night Show. Silvestrski spektakel bo trajal od 22.30 do 1.30 in bo brezplačen za vse obiskovalce. Program je včeraj predstavil pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi, ki je napovedal, da se bodo na odru zvrstili številni glasbeni dogodki. Večer bosta uvedla DJ-ja Renato Pontoni in Kriss Simon, glavna zvezda večera pa bo Michele Tomatis s svojim bendom. Umetnik, znan kot izjemen vokalist in preoblačevalec, bo v uri in 40 minut predstavil glasbeno popotovanje skozi 30 let kariere. V tem času bo zamenjal več kot 40 kostumov in se predstavil z uspešnicami Michaela Jacksona, Adriana Celentana, Abbe, Mangonija, v njegovem repertoarju pa bodo tudi uspešnice iz filmov Vročica sobotne noči, Umazani ples, Footloose ...

Malo pred polnočjo bo na oder stopila televizijska voditeljica Marina Presello, ki bo skupaj s predstavniki oblasti poskrbela za odštevanje in za vstop v novo leto. To bo pospremil tudi veličasten ognjemet nad morjem pred pomolom Audace. Po ognjemetu se bosta za mešalno mizo vrnila DJ-ja Renato Pontoni in Kriss Simon, ki bosta vrtala uspešnice iz osemdesetih in devetdesetih let ter uspešnice, ki so zaznamovale prva leta novega tisočletja. Odbornik Rossi je tudi povedal, da bo vstop na prizorišče, na katerega ne bo mogoče priti s steklenicami ali s steklenimi kozarci, možen z dveh vhodov v Ul. Orologio in z dveh vhodov na nabrežju.

Občina Trst je za silvestrovo izdala tudi posebno prometno odredbo, ki predvideva več zapor cest, prepovedi parkiranja in omejitve prometa na širšem območju mestnega središča. Dodatne omejitve bo z ločeno odredbo uvedla pristaniška uprava. Zaenkrat že velja, da bo zadnji del pomola Audace (pred morjem) 31. decembra zaprt že od 7. ure dalje. Po 20. uri pa bodo za pešce zaprli celoten pomol. Prepoved njegove uporabe bo veljala do druge ure ponoči 1. januarja.