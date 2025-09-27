Za slovensko izdajo ... premalo slovenskih turistov

Pred dobrim mesecem je podžupan miljske občine Nicola Delconte predstavil turistični vodnik Discover Muggia, ki ga je občina izdala v sodelovanju z deželno turistično agencijo Promoturismo in izdelala z denarjem, ki ga je pridobila iz turistične takse. Grafično podobo je zaupala podjetju Trieste Convention & Visitor Bureau. Publikacija je izšla v treh jezikih, v italijanščini, angleščini in nemščini. Slovenske izdaje pa ni. Na pomanjkljivost je včeraj na seji občinskega sveta opozoril opozicijski svetnik Francesco Bussani (Lista Bussani). »V Miljah živi dejavna in v družbo aktivno vključena skupnost Slovencev, ki je od vedno sodelovala pri kulturnem, političnem in socialnem razvoju občine.

Pravico po obvestilih in uradnih publikacijah tudi v slovenskem jeziku jim zagotavlja zakon 38/2001,« je dejal svetnik in dodal, da je občina vodnik že delila obiskovalcem tržaških in drugih turističnih informativnih točk, po Italiji na promocijskih sejmih in drugje. »Župan Paolo Polidori je med volilno kampanjo izjavil, da namerava okrepiti odnose z bližnjo Slovenijo,« je spomnil, z odgovorom podžupana pa ni bil zadovoljen.

Na zadnjem mestu

Delconte je pomanjkljivost namreč opravičil z dejstvom, da citirani zakon se nanaša na uradne občinske objave, vodnik pa ne spada v kategorijo. Slovenskih turistov, ki bi prespali na ozemlju miljske občine, pa je bilo leta 2024 po mnenju Delconteja premalo, da bi jim posvetili celo vodnik v materinščini: »Iz podatkov miljske turistične točke je leta 2024 Milje obiskalo 54,5 odstotka tujcev. Od teh je bilo 892 Avstrijcev, 526 Nemcev, 251 Angležev, 135 Američanov in 47 Avstralcev, ki so itak angleško govoreči. Če bi vodnik lahko prevedli še v en jezik, bi zelo verjetno izbrali francoščino, saj je Francozov lani bilo 185, Belgijcev 44, Švicarjev pa 66 (skupno 295). Slovencev pa je bilo samo 192.«