»Za sožitje si je treba prizadevati vsak dan«

»Zelo težko bi mi kakšna druga čast toliko pomenila, zlasti, ker je bova deležna skupaj s predsednikom in prijateljem Mattarello. Hvala.« Tako je napoved Univerze v Trstu o podelitvi častnega doktorata italijanskemu in bivšemu slovenskemu predsedniku na družbenih omrežjih komentiral Borut Pahor, ki je nekaj priložnostnih misli podelil tudi s Primorskim dnevnikom. Priznal je, da sta ga tako univerza kot Kvirinal že pred časom seznanila z namenom tržaškega vseučilišča, nad katerim sta bila z Mattarello »seveda navdušena«.

Ali podelitev častnega priznanja pomeni, da je tudi univerza prepoznala delo, ki sta ga opravila z Mattarello?

Vročitev dveh častnih doktoratov hkrati in to kar dvema državnikoma, enemu sicer bivšemu, je zelo redka in zame tudi dragocena, saj ima še večjo sporočilnost. Univerza kot intelektualno središče širšega območja ne skriva, da je v najinem ravnanju videla tako nek navdih kot tudi novo razumevanje dveh prostorov, tradicij, jezikov in kultur, ki je postavljeno v evropski kontekst.

Vseeno se na tej strani meje včasih sprašujemo, koliko je vajino delo spremenilo politično vzdušje v Italiji. Bazoviških junakov namreč italijanski mediji nikoli ne omenjajo, obravnavanje teme fojb je čedalje bolj agresivno – med drugim se napoveduje tudi nova televizijska nanizanka na to temo. Zadnji udarec je zmanjšanje sredstev iz zaščitnega zakona za Primorski dnevnik, ki ga je v petek potrdila deželna vlada FJK ...

Na splošno bi rekel, da se moramo truditi vseskozi, brez predaha. Kdor meni, da so nekatere stvari postale samoumevne, se moti. Nič ni samoumevno. Tudi za ohranjanje vrednot kot so sožitje, sodelovanje in prijateljstvo, si je treba prizadevati vsak dan, in sicer z dialogom, iskanjem smiselnih in koristnih kompromisov. Izkoristiti je treba vsako priložnost, da dosežemo dobro.

Zato upam, da bo tudi trenutna politična oblast v Sloveniji znala prepoznati priložnosti in jih izkoristiti. Veseli me, da predsednik vlade Robert Golob in njegovi svetovalci imajo občutek za to. Žal se bodo slabe novice še pojavljale, veliko pa je tudi dobrih in na njih je treba graditi. Nič ni večno – ne dobro in ne slabo. A z zavzeto držo je mogoče stvari spremeniti na bolje.