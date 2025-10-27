Za štedilniki bi potrebovali več rok

Za uspeh gostilne je najpomembnejša dobra kuhinja, stranke pa zahtevajo tudi ustrezno pogostitev, vljudnost in določeno pozornost. Zato pa je potreben tudi primeren kader, ki ga bari in restavracije vse težje najdejo. Najtežje je v kuhinji, pravijo slovenski krajevni gostinci, ki smo jih povprašali, kako se je poletna sezona iztekla in kako se pripravljajo na božične praznike, ko so gostilne in restavracije posebno polne.

»Mladi se včasih tudi odločijo, da gredo drugam. Kdor je ambiciozen, lahko kot kuhar potuje po celem svetu. Seveda bo drugod, denimo v Severni Evropi, tudi kaj več zaslužil,« je povedal kuharski mojster in upravitelj openske restavracije Valeria Tom Oberdan. Podobnega mnenja je Alex Vitez, ki z Alexandrom Sardočem upravlja dva kraška lokala: gostilno Brin na Colu in Dom Bistrò pri Briščikih. »Največji problem je v tem, da gostinska šola večkrat ni izbira, ki jo mladi opravijo z namenom, da bi se zares uveljavili v tem sektorju,« je dejal.

S težavami pri zaposlovanju se soočajo tudi v barih in kavarnah. »Veliko je odvisno tudi od tega, kaj delodajalec išče. Gostinstvo se je v zadnjih letih zelo spremenilo in potrebe so sedaj drugačne. Če na primer iščeš mladega natakarja, ki obvlada slovenščino in italijanščino pa tudi angleščino, da lahko dobro postreže turistom, seveda ni lahko,« je za Primorski dnevnik povedala Eva Carli iz bara Madotto v Križu.

»Res je, da delo v gostilni ni lahko. Na delovnem mestu moraš biti ob urnikih, ko se ljudje družijo, ob praznikih ali pa zvečer, ko bi bil najraje doma. Tudi zaradi tega nekateri poskusijo to delovno pot, potem pa jo raje opustijo,« je svoj vidik delil Dimitri Ferluga, ki na Ferlugih vodi istoimensko gostilno.