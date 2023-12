Za svobodno Palestino, od reke do morja (VIDEO)

Danes se je po tržaških ulicah vil vnovičen deželni sprevod za Palestino, ki ga je priredilo društvo Salaam Otroci oljke. Od gramoznate ploščadi, kjer je do nedavnega stala dvorana Tripcovich, do Trga Goldoni se je s transparenti in zastavami podalo približno 300 oseb. Dober del skupine so sestavljali pripadniki tržaškega proticepilskega gibanja, ki so na svoj transparent zapisali najbolj radikalno parolo, saj so primerjali Izrael z SS-ovci (No al SSionismo).

Mnogo drugih transparentov je zahtevalo "le" konec spopadov in opozarjalo, nanašajoč se na holokavst, da "genocid ne upraviči genocida".