Za umor v Kobjeglavi najprej pridržali drugo osebo

Osumljeni za prvoaprilski umor 57-letnega Darja Grmeka v Kobjeglavi je v priporu od ponedeljka. 59-letni Adriano Petelin iz Devina (po rodu je sicer iz Mavhinj) je h koprskim kriminalistom prišel kar sam, da bi vprašal, kdaj bi lahko dobil telefon, ki so mu ga zasegli italijanski organi. Ker so imeli koprski kriminalisti že zbrane dokaze proti njemu, so ga pridržali in še istega dne odpeljali na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega sodišča. Državna tožilka je glede na zbrane dokaze predlagala pripor, s čimer se je sodnica tudi strinjala.

Aretiranca, ki na sodišču ni potreboval sodnega prevajalca, po uradni dolžnosti zagovarja odvetnica Monika Mavsar, ki je povedala, da se bosta s klientom pritožila na sklep o priporu. Osumljeni namreč trdi, da ima za čas, ko naj bi se v Kobjeglavi zgodil umor, alibi. Zato je odvetnica predlagala nekatere dokaze, ki bi to lahko potrdili.

Za Grmeka je bilo usodno veliko število vbodnih ran, storilec naj bi ga z nožem zabodel več kot dvajsetkrat. Nato pa je poskusil povzročiti požig, da bi prikril dokaze, vendar se je požar sam ugasnil. Do domnevnega storilca so slovenski policisti v sodelovanju s tržaško lokalno policijo in nabrežinskimi karabinjerji prišli tudi na podlagi DNK sledov, ki so jih kljub poskusu požiga našli v hiši umorjenega.

Koprski kriminalisti so nekaj tednov po umoru pridržali drugega moškega, doma s tržaškega Krasa, vendar se je izkazalo, da ni povezan z umorom. Po neuradnih informacijah je bilo pri Grmeku običajno precej živahno, v hišo pa naj bi tudi po umoru prišlo še nekaj ljudi. Ti so se prestrašili in niso poklicali policije. Tam naj bi bil tudi Kraševec, ki je o srhljivi najdbi v hiši povedal sosedi, šele ona pa je nato poklicala koprski operativno komunikacijski center.