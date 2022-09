Za volanom vztrajal brez vozniške

Karabinjerji iz Nabrežine so na podlagi evropske tiralice aretirali 43-letnega romunskega državljana na begu. Prestregli so ga na avtobusu, ki se je iz Španije vračal v Romunijo.

Moškega so v enem mesecu trikrat ustavili za volanom brez vozniškega dovoljenja. Vsakič se je izgovarjal, da je ne more obnoviti, ker je zdravnik na dopustu. Varnostni organi so ga večkrat ovadili, avtomobil pa zasegli. Prestati bo moral dvoletno zaporno kazen zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago za izročitev pristojnim oblastem v tujino.