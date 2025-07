Za začetek šagre dež in veter

Vreme jo je organizatorjem poletne šagre v parku Hribenca - društvu Slovenec in SKD Slavec - včeraj pošteno zagodlo. Okrog 19. ure je namreč začelo deževati in dvignil se je veter, tako da je uvodni Koncert ob zatonu potekal bolj po domače oz. vremenu prirejenim okoliščinam. Pevke in pevci MePZ Slovenec - Slavec so pod lopo, kjer se navadno toči pijača, zapeli nekaj pesmi, za njimi so člani Pihalnega orkestra Ricmanje kljub dežju zgrabili za instrumente in zaigrali več skladb.

Kioski z domačim vinom, pivom in specialitetami z žara bodo delovali še danes in jutri od 17. ure dalje. Za poskočno druženje ob glasbi bodo drevi poskrbeli Kraški ovčarji, zabava z glasbo in plesom pa bo jutri v domeni ansambla Venera.