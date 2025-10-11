Za zmago na Barcolani ožji krog favoritov

Čeprav se bo jutri na startu Barcolane pojavilo več tisoč plovil, se boj za zmago pričakuje med peščico najhitrejših maxi jadrnic. Glavni favorit ostaja Arca SGR (Fast and Furio Sailing Team), branilec naslova (zmagal je tudi leta 2023 ter 2021), ki pod vodstvom bratov Benussi že vrsto let postavlja merila v razredu najmočnejših. Ekipa je v zadnjih mesecih posodobila jadra in izboljšala taktične rešitve, zato se v Tržaški zaliv vrača kot jadrnica, ki jo bo težko premagati.

Največji izziv Arci napoveduje Marta 07 (Fast and Furio Young), nova jadrnica iz istega tabora, zgrajena posebej za lahke vetrove in tipične razmere Tržaškega zaliva. Krmarila bo obetavna 18-letna Furiova hči Marta Benussi. Obeta se napet dvoboj med sestrskima posadkama, ki bi lahko odločil zmagovalca že na prvem obratu pri Miramaru. Dodati moramo, da obstaja resna možnost, da bi organizatorji v primeru brezvetrja skrajšali regato.

Med resnimi izzivalci ostajata Prosecco DOC Shockwave 3, okrepljen z izkušenimi jadralci (krmar bo Koprčan nabrežinskih korenin Mitja Kosmina), ter Nice ekipe Fiamme Gialle z olimpijcem Ruggerom Tito. Zanimanje vzbuja novinka Calabash, ki bi lahko ob pravem vetru presenetila. Med mega maxiji naj omenimo še Anywave Safilens Alberta Leghisse in Animos II – Allianz izkušenega Maura Pellaschierja. Svoje pa lahko povesta še Shining Davida Bartola ter »zimzelena« Adriatic Europa Dušana Puha.