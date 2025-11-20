Za žrtve nasilja prenovljeni in udobnejši prostori

Cilj mora biti, da ne bomo več potrebovali sob, kjer nudimo oporo ženskam, ki so žrtve nasilja. Dotlej pa bodo morale obstajati, pogovori z njimi morajo potekati tudi v udobnem okolju. Tako bi lahko povzeli današnjo predstavitev prenovljene sobe za žrtve nasilja nad ženskami na tržaškem pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev. Projekt je sad vsedržavnega sodelovanja med karabinjerji in društvom Soroptimist, sobe se imenujejo Una stanza tutta per sé, navdihujoč se po eseju Lastna soba Virginie Woolf.

Tržaški Soroptimist je pokrajinskemu poveljstvu karabinjerjev poklonil tudi kovček proti nasilju nad ženskami, ki vsebuje tehnološke pripomočke, s katerimi izurjeni karabinjerji lahko zbirajo pričevanja žrtev nasilja nad ženskami tudi na terenu. Predsednica tržaške sekcije Soroptimista Emilia Mezzetti je kovček slavnostno izročila pokrajinskemu poveljniku karabinjerjev Gianluci Migliozziju, predajo je spremljal tudi tržaški prefekt Giuseppe Petronzi.