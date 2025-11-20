VREME
Nasilje nad ženskami

Za žrtve nasilja prenovljeni in udobnejši prostori

Tržaški karabinjerji so v sodelovanju z združenjem Soroptimist v pritličju poveljstva v Istrski ulici uredili nove prostore, namenjene pogovorom z žrtvami nasilja nad ženskami

Jadran Vecchiet |
Trst |
20. nov.. 2025 | 12:14
    Soba se nahaja v pritličju pokrajinskega poveljstva karabinjerjev v Istrski ulici( FOTODAMJ@N )
    Emilia Mezzetti je kovček proti nasilju predala poveljniku Migliozziju( FOTODAMJ@N )
Cilj mora biti, da ne bomo več potrebovali sob, kjer nudimo oporo ženskam, ki so žrtve nasilja. Dotlej pa bodo morale obstajati, pogovori z njimi morajo potekati tudi v udobnem okolju. Tako bi lahko povzeli današnjo predstavitev prenovljene sobe za žrtve nasilja nad ženskami na tržaškem pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev. Projekt je sad vsedržavnega sodelovanja med karabinjerji in društvom Soroptimist, sobe se imenujejo Una stanza tutta per sé, navdihujoč se po eseju Lastna soba Virginie Woolf.

Tržaški Soroptimist je pokrajinskemu poveljstvu karabinjerjev poklonil tudi kovček proti nasilju nad ženskami, ki vsebuje tehnološke pripomočke, s katerimi izurjeni karabinjerji lahko zbirajo pričevanja žrtev nasilja nad ženskami tudi na terenu. Predsednica tržaške sekcije Soroptimista Emilia Mezzetti je kovček slavnostno izročila pokrajinskemu poveljniku karabinjerjev Gianluci Migliozziju, predajo je spremljal tudi tržaški prefekt Giuseppe Petronzi.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

