Za zrušitev strehe termalnega bazena ni nihče kriv

V kazenskem postopku o zrušitvi strehe termalnega bazena Acquamarina, do katere je prišlo med vzdrževalnimi deli 29. julija 2019, ni bil nihče obsojen, potem ko je sodišče kaznivo dejanje prekvalificiralo in posledično ugotovilo, da je pregon za to obliko dejanja zastaral. Sodbo je po dolgi obravnavi v ponedeljek izrekel sodnik Giorgio Nicoli, ki je sprejel argumente obrambe ter prvotno obtožbo za povzročitev nesreče iz malomarnosti spremenil v milejšo obliko kaznivega dejanja (porušitev stavbe). Za to kaznivo dejanje pa so roki za pregon že potekli.

Za glavnega obdolženega, projektanta Fausta Benussija, ki sta ga zastopala odvetnika Carlo Pillilini in Guido Fabretti, je državna tožilka Ilaria Iozzi zahtevala dve leti in pol zaporne kazni. Za njo je bil Benussi kriv zaradi napake v projektnem izračunu. Za ostale tri obdolžene je, za podjetnika Pietra Zaro ter delavca Giuseppeja Pulliera in Octaviana Ignata, je zahtevala oprostitev.

Po večletnem sodnem postopku in številnih strokovnih ocenah je v ponedeljek sodišče vendarle odločilo o tem sporu: sprejelo je razlago obrambe, da je treba očitano dejanje prekvalificirati, kar je avtomatično prineslo tudi zastaranje. Temu se je tožilka Iozzi odločno zoperstavila, a brez uspeha. Argumenti obrambe, da ni prišlo do katastrofe, saj niti en kos ometa ni pristal na javni ulici in v nesreči nihče ni bil poškodovan, so padli na plodna tla.