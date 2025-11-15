Za župana le popravni izpit, za ostale pa poraz

Sodbo deželnega upravnega sodišča TAR, ki je sprejelo deveto točko pritožbe občanske liste GAG glede podvojitve miljskega predora, lahko interpretiramo očitno na različne načine. Oglasil se je miljski župan Paolo Polidori in ponudil svojo verzijo, potem ko so v četrtek slavili pobudniki pritožbe, ki so dosegli, da je sodišče razveljavilo akte miljske občine. Dda se odpravijo nezakonitosti, bodo potrebne analize vibracij in hrupa strojev ob delu, ki jih je zahtevala okoljska agencija Arpa.

»Sodba ne prekinja projekta podvojitve predora, saj je osem točk pritožbe sodišče zavrnilo in ocenilo kot neutemeljene. Pravzaprav sodba predvideva, da Občina Milje popravi napako oz. pregleda akte, ki se nanašajo na predvideno oceno vpliva hrupa in vibracij pri izkopavanjih, in nato nadaljuje s projektom predora,« je opozoril župan in poudaril, da iz obrazložitve izhaja, da je projektna možnost, ki jo je izbrala občina, skladna s cilji javnega interesa: sodba potrjuje zakonitost in skladnost gradnje, poudarja njeno korist za mesto in navaja, da je podvojitev najboljša rešitev tudi z okoljskega vidika za povezavo med mestnim jedrom in obalnim pasom.

Premisliti je treba vse znova, pa je dogajanje komentiral miljski opozicijski občinski svetnik Maurizio Fogar in namignil, da je Polidorija doletela enaka usoda kot tržaškega kolego Roberta Dipiazzo s kabinsko žičnico ("bidonvio", kot jo imenuje Fogar).