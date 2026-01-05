Zabojnike bodo v kratkem lahko odpirali le s kartico

Namestitev pametnih zabojnikov na Krasu je končana, začenja se nov, »pameten« način njihovega odpiranja, so sporočili iz podjetja AcegasApsAmga, ki na Tržaškem skrbi za odvažanje odpadkov. V zadnjih tednih leta so namreč v 1. in 2. upravnem rajonu Občine Trst, to je med Bazovico in Križem, zamenjali stare zabojnike za mešane odpadke s 367 novimi pametnimi zabojniki.

Uporaba novih zabojnikov je preprosta in podobna kot pri starejših modelih, zagotavlja podjetje. »Pritisnite gumb, počakajte tri sekunde in stopite na stopalko, da odprete pokrov in odložite odpadke.« V prihodnjih dneh pa bo mogoče zabojnike za mešane odpadke odpreti le z ustrezno kartico. Sprva je bilo sicer predvideno, da bo nov sistem odlaganja odpadkov, ki prepozna uporabnika, stekel 1. januarja, a se to ni zgodilo. Zabojniki se, po naših informacijah, še vedno odpirajo tudi brez kartice. Natančen datum naj bi podjetje sporočilo v prihodnjih dneh, omenja se možnost, da bi nov režim stekel v ponedeljek, 12. januarja. Nov sistem bo sicer v celoti zaživel po nekajdnevnem prehodnem obdobju: v tem času bodo zabojnike postopoma pripravili in aktivirali za nov način delovanja.

Vsi zavezanci za plačilo pristojbine Tari, ki prebivajo na vzhodnem in zahodnem Krasu, so medtem po pošti prejeli dve kartici in navodila za povezavo do aplikacije, preko katere bodo (s pomočjo mobilnega telefona) lahko prav tako odpirali zabojnike. V istem dopisu so tudi napotki, kako s kartico in aplikacijo odkleniti nove zabojnike.

Podjetje AcegasApsAmga zato naproša občane, naj preverijo, ali so prejeli obe kartici ter ali je aplikacija že nameščena in aktivirana na njihovem pametnem telefonu. Če dopisa niso prejeli ali so ga medtem izgubili, naj pokličejo brezplačno telefonsko številko 800 955988 Službe za uporabnike (od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure, ob sobotah od 8. do 18. ure) ali se osebno zglasijo v ulici Rettori 1 v Trstu. Vse informacije so na voljo tudi na strani www.acegasapsamga.it. Naj še enkrat opozorimo, da bodo morali kartico oziroma aplikacijo uporabljati samo gospodinjstva v vzhodnokraškem in zahodnokraškem rajonskem svetu.