Sobota, 27 september 2025
Avtocesta

Začasno zaprtje na avtocesti A4

V noči na nedeljo bodo vozila proti Trstu izločali pri Tržiču, v nedeljo bo zaprt uvoz pri Devinu

Spletno uredništvo |
Devin |
27. sep. 2025 | 8:50
    Začasno zaprtje na avtocesti A4
    Avtocesta A4 (ARHIV)
V soboto ponoči in v nedeljo bodo morali vozniki na avtocesti pri Devinu pozorno slediti začasnim smerokazom. Podjetje Autostrade Alto Adriatico obvešča namreč, da bodo zaradi del na železniškem mostu pri Sabličih v noči na nedeljo med 23. in 5. uro vozila proti Trstu izločali pri Tržiču. Na avtocesto bodo lahko ponovno zapeljala na tamkajšnjem uvozu po železniškem mostu.

V nedeljo med 8. in 12. uro pa bo zaradi športne prireditve Trofeo Conad Superstore zaprt avtocestni uvoz pri Devinu.

Informacije o stanju na avtocestah lahko vozniki spremljajo v živo na spletni strani www.infoviaggiando.it.

