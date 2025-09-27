Začasno zaprtje na avtocesti A4

V soboto ponoči in v nedeljo bodo morali vozniki na avtocesti pri Devinu pozorno slediti začasnim smerokazom. Podjetje Autostrade Alto Adriatico obvešča namreč, da bodo zaradi del na železniškem mostu pri Sabličih v noči na nedeljo med 23. in 5. uro vozila proti Trstu izločali pri Tržiču. Na avtocesto bodo lahko ponovno zapeljala na tamkajšnjem uvozu po železniškem mostu.
V nedeljo med 8. in 12. uro pa bo zaradi športne prireditve Trofeo Conad Superstore zaprt avtocestni uvoz pri Devinu.
Informacije o stanju na avtocestah lahko vozniki spremljajo v živo na spletni strani www.infoviaggiando.it.