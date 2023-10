Začel se je stalni popis prebivalstva in stanovanj

V več kot 2500 italijanskih občinah se je včeraj začel stalni popis prebivalstva in stanovanj, ki ga državni statistični zavod Istat izvaja vsako leto. Vzorec prebivalcev bodo anketirali tudi v tržaški, zgoniški, miljski in devinsko-nabrežinski občini.

Od včeraj do 22. decembra sta odprta popisna urada od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Občane bo pristojno osebje sprejemalo v prvem nadstropju nekdanje zelenjavne tržnice v Ulici Ottaviano Augusto 12 ali v uradu (dostopnem osebam na vozičku) v Ulici Procureria 2/a, za Mestno hišo. Informacije delijo na brezplačni telefonski številki 800 188802 ali na številki 040 6755010. Na voljo sta tudi naslova elektronske pošte censimento.areale@istat.it in censimento.lista@istat.it, ki bosta delovala do 22. decembra.

V tržaški občini bo letos v popis vključenih 8000 gospodinjstev, dober del katerih bo sodeloval pri območnem popisu, ostali pa pri običajnem. Prve bo občina pozvala k sodelovanju, drugi pa bodo prejeli pisni poziv in navodila za spletno izpolnjevanje vprašalnikov. V primeru, da si ne želijo spletnega izpolnjevanja, lahko občani zaprosijo za obisk popisovalca.

Naj bo to virtualno ali v živo, popis lahko vsakdo izpolni tudi v slovenskem jeziku. Popisovalci, ki obiščejo občane na dom, imajo pri sebi izkaznico občine s fotografijo ter osebni dokument. Občina sicer vabi občane, naj se ob vsakršnem dvomu obrnejo na urade (na omenjeni telefonski številki) in preverijo, ali je pred njihovimi vrati res popisovalec.