Začela se je selitev v Narodni dom pri Sv. Ivanu

Prve škatle z dragocenim gradivom Odseka za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice so včeraj zapustile dosedanji dom v Ulici Montecchi, da bi novega našle v Narodnem domu pri Svetem Ivanu. Kot smo napovedali v nedeljski izdaji dnevnika, se je namreč včeraj začela selitev omenjenega odseka NŠK v nove prostore na Vrdelski cesti.

Fundacija Narodni dom, ki bo po novem lastnica tudi svetoivanskega doma, je namreč od Dežele FJK prejela ključe stavbe. Ves postopek prevzema lastništva sicer ni končan, medtem pa lahko NŠK začne zlagati gradivo v prostore Narodnega doma. Selitev bo trajala kar nekaj dni, gradiva je res veliko, nam je včeraj potrdil zgodovinar Štefan Čok, ki s knjižničarko Gabrielo Caharija vodi in izvaja selitev. »Prenos gradiva bo trajal par tednov, pred koncem meseca bo zaključen.« Ključno vlogo bo sicer odigralo tudi vreme, saj je ob močnem dežju prenašanje kartonastih škatel neprimerno. »Nato bomo potrebovali še nekaj časa za to, da gradivo porazdelimo po novih prostorih, uporabnikom pa bo vsekakor na voljo,« je še dejal Čok in spomnil, da so dosegljivi na naslovu odsek@knjiznica.it.