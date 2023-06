Ulico Romagna so danes zaprli za promet zaradi javnih del, ki predvidevajo popravila električne, plinske in vodovodne napeljave na pobočju.

Med hišnima številkama 30 in 36 Ulice Romagna cesta ne bo prevozna predvidoma do septembra letos. Hiše nad hišno številko 36 bodo torej dostopne le iz Ulice Artemidoro, izhod pa bo možen iz Ulice Cantù. Pod hišno številko 30 pa bo izhod možen na Ulico Fabio Severo. Povezovalna rampa med ulicama Romagna in Fabio Severo bo prevozna samo proti slednji.