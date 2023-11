Danes popoldne so začeli z rušenjem objektov na območju Porto Lido, kjer naj bi nastal tržaški Morski park. Slavnostnega začetka del so se udeležili tudi guverner Dežele FJK Massimiliano Fedriga, župan Občine Trst Roberto Dipiazza in predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti.

Paoletti je izjavil, da se končno uresničujejo sanje, pri katerih je vztrajal devetnajst let. Fedriga mu je hudomušno odgovoril, da je sam pred devetnajstimi leti še bil študent.