Začenja se sezona križarjenj

Jutri se bo s prihodom potniške ladje ladjarske družbe MSC začela letošnja sezona križarjenj, končala pa se bo konec decembra. Na potniškem terminalu se bo zgodaj zjutraj prvič privezala ladja Fantasia, ki se bo v Trstu ustavila kar sedemindvajset krat. Potniki se bodo iz Trsta (ob 21. uri) odpravili proti Anconi, od tu do Dubrovnika in črnogorskega Kotorja, nato do Barija in grškega Krfa. Povratek v Trst je predviden prihodnjo soboto ob 8. uri zjutraj.

Predstavniki ladjarske družbe MSC so zelo zadovoljni, da se bo letošnja sezona križarjenj začela tako, kot so predvideli. Tržaški potniški terminal bo za ladjo Fantasia »home port« oz. vstopna in izstopna postaja. Fantasia je, kot so povedali, elegantno opremljena ladja z 1637 kabinami. Lahko sprejme 4363 gostov in ima po navadi 1370 članov posadke. Dolga je kar 333 metrov, njena hitrost pa doseže 23 vozlov. Posebnost te ladje je tudi, da ustreza vsem ekološkim standardom. Za teden dni križarjenja po Jadranu zaračunajo malo več kot 700 evrov.

Koliko potnikov bo na ladji na prvem letošnjem potovanju, nam predstavniki MSC niso znali povedati, so pa dejali, da je letos turistične pakete veliko lažje načrtovati kot pred letom dni, ko so začetek sezone zaradi slabih epidemioloških razmer morali večkrat preložiti.