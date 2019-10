Nepregledna množica ljudi se je danes popoldne pred kvesturo še zadnjič prišla poslovit od policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega, ki sta 4. oktobra padla v strelskem napadu. Krsti z žrtvama so v kvesturo, pred katero so se postrojili pripadniki različnih sil javnega reda, na ramenih prinesli policijski kolegi. Trenutek je množica počastila z dolgim aplavzom, policisti pa so v en glas izrekli imeni ubitih kolegov. In vzkliknili »prisoten«.