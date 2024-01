Zadnji dan za prijavo para

Do prvega roka za prijavo (18. januarja), ki so ga zainteresiranim parom ponudili organizatorji Kraške ohceti - Zadruga Naš Kras, kulturno društvo Kraški dom in Občina Repentabor - se žal nihče ni odločil za poroko na Kraški ohceti.

Zato so se organizatorji odločili, da bodo za neodločene in te, ki so morebiti spregledali rok, ponudili novo priložnost in rok podaljšali do danes, petka, 26. januarja. Srčno upajo namreč, da bi se kdo odločil za ta korak, saj brez para bi praznik in čudovito ter veselo vzdušje, ki ga spremlja, odpadli. Zainteresirani naj čim prej pokličejo na tel.št. 338 6856703.

28. Kraška ohcet naj bi zaživela letos in svoj višek doživela v nedeljo, 25. avgusta. Ohcet so po devetih letih premora spet oživili pred dvema letoma.